ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В центре Москвы, в торговом центре «Атриум», расположенном по адресу Земляной Вал, 33, произошло возгорание. Пострадавших нет.

Предварительно заявляют, что местом возгорания стала кровельная поверхность здания. Очевидцы и посетители торгового центра успели заснять несколько видео, которые уже есть в социальных сетях. На записях отчетливо видно пламя, находящееся между куполом «Атриума» и широкой плоской колонной с рекламным баннером, расположенной в центре зала. Непосредственно очаг возгорания с пламенем находился под самой стеклянной крышей.

В здании, расположенном на площади Курского вокзала, была проведена массовая эвакуация. По громкой связи торгового центра объявили о технических неполадках. Вывели и посетителей, и сотрудников, так как дым начал быстро распространяться по коридорам и помещениям. Общее число эвакуированных - около трех тысяч человек. Больше всего дыма было под куполом.

Общая площадь возгорания - около десяти квадратных метров. На место прибыли пожарные, в шесть часов вечера пожар был полностью потушен. «В здании по адресу: улица Земляной Вал, 33 горел утеплитель под кровлей. Площадь возгорания — десять кв. м. Возгорание было ликвидировано в 17:56. Люди были выведены из здания», — сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС.

Как рассказывают очевидцы, пожарная сигнализация не сработала. Многие посетители сами покинули торговый центр, увидев дым и огонь и почувствовав запах гари. Было отчетливо видно дым, но никакого экстренного сигнала не было.

Одна из очевидцев, Наталья Старцева, рассказывает: «Я побежала вниз, когда услышала, как один продавец сказал другому, что начался пожар и нужно выводить людей. Выходя, я спросила охранника, почему они не выводят людей.» После этого, примерно через две минуты, подъехали пожарные машины. Только потом началась эвакуация людей.