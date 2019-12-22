ИА «Ореанда-Новости». В Уфе ликвидирован пожар, площадь которого достигла двух тысяч квадратных метров.

Пожарные ликвидировали возгорание, которое произошло на производственной площадке АО «Опытный завод «Нефтехим». Об успешной ликвидации сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Башкирии. Они заявили, что в 19:17 по московскому времени была объявлена полная ликвидация пожара.

Пожарные узнали о возгорании в 6:55 по местному времени (04:55 мск). В службу поступило сообщение о том, что горит трёхэтажное здание. В результате пожара нет погибших или пострадавших. Для полного тушения пожара потребовалось больше десяти часов.

СУ СК по Башкирии заинтересовались происшествием и возбудили уголовное дело по факту нарушения требований безопасности, которое повлекло пожар. Предварительной причиной названа технологическая жидкость.