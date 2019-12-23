Он заявил, что датчик сработал в модуле "Заря", однако космонавты тревогу посчитали ложной.Космонавт заявил о том, что в функционально-грузовом блоке сработал датчик дым, но экипаж посчитал, что в данном случае имеет место быть ложное срабатывание.Экипаж взял пробы воздуха, после чего выяснилось, что возгорания нет.