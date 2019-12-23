ИА "Ореанда-Новости" Сигнал пожарной безопасности сработал в российской части МКС. Об этом заявил Александр Скворцов, космонавт, представляющий Россию. 

Он заявил, что датчик сработал в модуле "Заря", однако космонавты тревогу посчитали ложной. 

Космонавт заявил о том, что в функционально-грузовом блоке сработал датчик дым, но экипаж посчитал, что в данном случае имеет место быть ложное срабатывание. 

Скворцовым отмечено, что сработать сигнализация могла из-за поднявшейся пыли, так как неподалеку от датчика работал космонавт Олег Скрипочка. 

Экипаж взял пробы воздуха, после чего выяснилось, что возгорания нет.