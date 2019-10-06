Таким образом, власти решили отметить День гражданской обороны Российской Федерации, который состоялся 4 октября.

Инициатором выставки под открытым небом выступило областное представительство министерства чрезвычайных ситуаций Российской Федерации. На территории, расположенной около Астраханского театра оперы и балеты, состоялась торжественная передача специальной техники представителям регионального управления МЧС России. В этот праздничный день было передано двадцать пять единиц техники для ликвидации как лесных, так и городских пожаров. Данная техника предназначена для спасательно-пожарной службы Астраханской области, районных лесных хозяйств и муниципальных отделов пожарной охраны.

На празднике присутствовал и временно исполняющий обязанности Главного управления министерства чрезвычайных ситуаций Российской Федерации по Астраханской области Алексей Мурзин. Полковник внутренней службы отметил, что сотрудники гражданской обороны уже на протяжении восьмидесяти семи лет защищают не только население государства, но и его материально-культурные ценности. Алексей Мурзин поздравил всех причастных к этому дню и пожелал здоровья, успехов и материального благополучия. В свою очередь, исполняющий обязанности председателя правительства Астраханской области Александр Шарыкин отметил, чтобы чрезвычайных ситуаций в жизни происходило как можно меньше.

Представленная выставка пожарно-спасательной техники более всего заинтересовала молодое поколение города Астрахани. Пожарные машины, квадроциклы, катера и другая техника стала предметом любопытства юных горожан.

Отметим, что техника предоставлена в рамках проекта федерального значения «Сохранение лесов» национального проекта «Экология».