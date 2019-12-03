Инцидент произошёл сегодня, 3 декабря, в 07-59 в Санкт-Петербурге. На пульт МЧС поступило сообщение о пожаре на Московской шоссе в Пушкинском районе. Региональное отделение МЧС сообщает, что пожару был присвоен четвертый ранг.По предварительным данным, в ангаре находились каучук, фанера и другие материалы.Ангар принадлежал организации «Логистика-Терминал».



