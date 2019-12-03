03.12.2019, 10:13
Пожарные локализировали крупный пожар в петербургском ангаре
ИА «Ореанда-Новости». Пожарные локализировали крупный пожар в петербургском ангаре в течение 2 часов, сообщает издательство «РИА Новости».
Инцидент произошёл сегодня, 3 декабря, в 07-59 в Санкт-Петербурге. На пульт МЧС поступило сообщение о пожаре на Московской шоссе в Пушкинском районе. Региональное отделение МЧС сообщает, что пожару был присвоен четвертый ранг. Загорелся ангар площадью 12 тысяч квадратных метров. В ликвидации пожара участвовали 220 специалистов с использованием 49 единиц специализированной техники.
По предварительным данным, в ангаре находились каучук, фанера и другие материалы. Людей внутри помещения не было. Ангар принадлежал организации «Логистика-Терминал».
Инцидент произошёл сегодня, 3 декабря, в 07-59 в Санкт-Петербурге. На пульт МЧС поступило сообщение о пожаре на Московской шоссе в Пушкинском районе. Региональное отделение МЧС сообщает, что пожару был присвоен четвертый ранг. Загорелся ангар площадью 12 тысяч квадратных метров. В ликвидации пожара участвовали 220 специалистов с использованием 49 единиц специализированной техники.
По предварительным данным, в ангаре находились каучук, фанера и другие материалы. Людей внутри помещения не было. Ангар принадлежал организации «Логистика-Терминал».
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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