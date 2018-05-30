Ореанда-Новости.За последние сутки уже несколько пожаров вспыхнуло на юге столицы. Сегодня в деревне Мамыри загорелось двухэтажное здание гостиницы. Огонь вспыхнул на втором этаже, который построен из дерева, при этом, первый этаж здания – кирпичный. Общая площадь составила 30 квадратных метров. В настоящий момент как сообщают источники, огонь ликвидирован. Пока не установлена ни причина возгорания, ни количество пострадавших. Обстоятельства выясняются.

Напомним, что несколько дней назад по данным Гидрометцентра в Москве был объявлен уровень оранжевой опасности. Предупреждалось о большой вероятности стихийных бедствий.

Угрозу не пришлось долго ждать, вчера, 29 мая, в результате пожара в жилом доме на юго-западе города Москвы погиб один человек. Дом находился по улице 2-я Павлоградская, 29. Площадь возгорания была около 200 кв.м. По данным спасателей огонь был потушен в 19.39. На месте пожара продолжаются профилактические работы по устранению тлений.

Сегодня 30 мая, на Южнопортовой улице города Москва на одном из предприятий снова вспыхнул огонь. Как говорит Российское информационное агентство, огонь разгорелся на территории складских помещений переполненных макулатурой. Изначально площадь пожара была оценена в сто квадратных метров, в настоящее время в разных источниках информация расходится. В некоторых сообщают, что площадь пожара выросла до 300 метров.

Ведется расследование, причины происшествия пока также не известны. Информации о потерпевших не поступало.