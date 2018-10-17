ИА «Ореанда-Новости». В Госдуме прошёл первое чтение законопроект, согласно которому пожилых граждан России для получения компенсации взноса (субсидии) на капитальный ремонт в многоквартирном доме освободят от необходимости самостоятельно доказывать отсутствие задолженности, чтобы получить это право.

В настоящий момент в Жилищном кодексе России прописано, что регионы вправе компенсировать расходы пенсионерам на уплату взноса за капремонт. Эта льгота предоставляется пенсионерам, достигших семидесятилетнего возраста (для них скидка 50 процентов), достигшим восьмидесятилетнего возраста скидка предоставляется в размере 100 процентов.

Данная субсидия является мерой социальной поддержки, но в данный момент её предоставляют, если пенсионер смог доказать, что у него нет задолженности за капремонт. Гава нижней палаты парламента Вячеслав Володин считает, что эта формальность является пробелом в законодательстве. Так как пожилому 70-летнему гражданину приходится самостоятельно ездить по государственным органам и получать соответствующие справки для оформления права на льготу.

В случае принятия данного законопроекта, в Жилищные кодекс внесут изменения, согласно которым такую информацию о задолженностях или отсутствии долга будут в органы соцзащиты направлять не сами граждане, а владельцы специального счёта и фонда капремонта. На предоставление сведений будет отводиться организациям не более пяти дней. Изменения предложено внести в статью 171 ЖК РФ.

Вячеслав Володин отметил, что норма существенно облегчит людям пожилого возраста получение социальной поддержки.

Речь идёт об ежемесячной уплате гражданами взноса на капитальный ремонт в многоквартирном доме.

«Мы ликвидируем очередную ступеньку мытарств, с которыми периодически сталкиваются наши граждане», – считает Александр Сидякин, первый заместитель председателя Комитета по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству.