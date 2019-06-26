ИА «Ореанда-Новости». В Туве медведь напал на мужчину и, сломав ему позвоночник, затащил к себе в берлогу.



Однако мужчина остался жив. Как ему удалось выжить с такими травмами – загадка. Он месяц пробыл в берлоге медведя, пока его не нашли охотники. Отмечается, что к берлоге охотников привели собаки.



Мужчина выглядел как мумия, но оказался жив. Его срочно передали медикам.



Некоторые медведи оставляют свою добычу «протухнуть», так как любят падаль. Возможно, медведь решил, что убил свою жертву.