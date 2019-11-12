12.11.2019, 09:12
Показатель крепости пивных напитков может быть исключён из ГОСТа
ИА «Ореанда-Новости». Из ГОСТа может быть исключён критерий крепости для отнесения алкогольного напитка к пивной категории, сообщает издательство «РБК».
С таким предложение выступили российские пивзаводы. Документ с просьбой внесения изменения был направлен в Росалкогольрегулирование. Связано это с тем, что некоторые сорта крафтового пива превышают законодательно установленный показатель крепости в 7%.
В ближайшее время экспертный отдел Росалкогольрегулирования рассмотрит предложение об исключении показателя крепости для пивных напитков. Показатель содержания других компонентов изменён не будет.
Стоит отметить, что для пива действующий ГОСТ не содержит критерия крепости.
С таким предложение выступили российские пивзаводы. Документ с просьбой внесения изменения был направлен в Росалкогольрегулирование. Связано это с тем, что некоторые сорта крафтового пива превышают законодательно установленный показатель крепости в 7%.
В ближайшее время экспертный отдел Росалкогольрегулирования рассмотрит предложение об исключении показателя крепости для пивных напитков. Показатель содержания других компонентов изменён не будет.
Стоит отметить, что для пива действующий ГОСТ не содержит критерия крепости.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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