С таким предложение выступили российские пивзаводы. Документ с просьбой внесения изменения был направлен в Росалкогольрегулирование. Связано это с тем, что некоторые сортаВ ближайшее время экспертный отдел Росалкогольрегулирования рассмотрит предложение об исключении показателя крепости для пивных напитков.Стоит отметить, что для пива действующий ГОСТ не содержит критерия крепости.