Вопросы не заставили себя ждать, однако, актриса оставила их пока без внимания.

Наиболее вероятным кандидатом в супруги Арнтгольц является актёр Марк Богатырёв, который стал известен благодаря своей роли в телевизионном сериале «Кухня». Паре удавалось скрыть свои романтические отношения в течение года, однако, как только подписчики Арнтгольц заметили на её безымянном пальце кольцо, то немедленно «поженили» актёров.

В декабре прошлого года актёры признались, что их связывает не только дружба. После такого заявления поклонники артистов стали более внимательно следить за их отношениями, тщательно разглядывая каждый кадр как со стороны Татьяны, так и со стороны Марка. То Богатырёв делился романтическими фото с их совместного отдыха, то Татьяна, у которой на пальце было обручальное кольцо.

Несмотря на шквал вопросов относительно свадебной церемонии, Татьяна Арнтгольц и Марк Богатырёв не отвечают прямо на этот интересующий поклонников вопрос, оставляя эту ситуацию интригующей. Кроме того, недавно опубликованный кадр, на котором Богатырёв предстал перед зданием Венской оперы, опять заставил поклонников выдвинуть новые предположения – пара сыграла свадьбу и проводит теперь медовый месяц в Австрии.

Стоит отметить, что Татьяна Арнтгольц уже была замужем за Иваном Жидковым, у них есть совместная дочь по имени Мария. Бывшие супруги остались в хороших отношениях и даже выходят иногда на некоторые светские мероприятия вместе. Для Марка Богатырёва этот брак, если он действительно состоялся, будет первым.