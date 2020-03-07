ИА «Ореанда-Новости». Наталья Поклонская высказалась в защиту мальчика, который спел «Смуглянку» на конкурсе. Депутат заявила, что всеми, кто пишут угрозы, должен заняться ЕСПЧ.

Украинский школьник Максим Ткачук выступил на песенном конкурсе в Великобритании с песней «Смуглянка» из советской картины «В бой идут одни старики». За своё выступление 12-летний мальчик подвергся критике на родине. В соцсетях на Ткачука развернулась настоящая травля. Радикально настроенные пользователи украинского интернета оскорбляли его семью и окружение, а также самого подростка, назвав его «пропагандистом русского мира».

Поклонская заявила, что все, кто пишут оскорбления ребёнку, должны быть взяты в оборот. Она потребовала подключить к делу Генпрокурора Украины и Европейский суд по правам человека. По мнению депутата, Украина превратилась в Европу начала 1940-х лет, оккупированную нацистами.