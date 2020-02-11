ИА «Ореанда-Новости». Депутат Госдумы Наталья Поклонская считает, что в ООН должны создать список «исторических негодяев», которых никак нельзя оправдывать, пишет «МК».



Поклонская отметила, что такой перечень помог бы в борьбе с современными «фашистскими прихвостнями», сторонниками идей национализма.



Депутат добавила, что те, кто поддерживает идеологию нацизма, должны понимать, что мир против них, их осуждают и хотят изолировать.