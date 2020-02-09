ИА «Ореанда-Новости». Наталья Поклонская призвала ООН объявить последователей Бандеры в розыск.

Депутат Госдумы России Наталья Поклонская заявила, что последователей Степана Бандеры необходимо приравнять к последователям Гитлера. Она призвала ООН объявить их в розыск и помочь Украине «вытравить этих блох» на своей странице в сети Facebook.

Поклонская считает, что всех пособников Бандеры нужно сажать в любых странах, которые признают нацизм преступлением и «заразой».

Таким образом депутат отреагировала на то, что в Киеве проводятся VII Бандеровские чтения. На этих собраниях обсуждаются «миссия Украины» и «национальные интересы в глобализующемся мире».