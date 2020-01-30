ИА «Ореанда-Новости». Депутат Госдумы Поклонская раскритиковала идею подарить «хлеб» блокадникам Ленинграда.

Депутат Госдумы Наталья Поклонская резко отреагировала на инициативу чиновников Керчи, которые решили «подарить» блокадникам Ленинграда «батоны хлеба». Она заявила, что кадры с процессом «дарения» выглядят убого.

Снимки, выложенные в Сеть, показывают, как дамы в шубах вручают ветеранам медали, цветы и выпечку, похожую на хлеб. Позже выяснилось, что чиновники решили подарить не хлеб, а караимские пироги ручной работы.

Поклонская отметила, что фотографии хорошо демонстрируют, что «тёти в шубах», рядом с которыми стоит бабушка в халате, живут не бедно. Это и выглядит убого, подчеркнула депутат.