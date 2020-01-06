Накануне мэром Ивано-Франковска было сказано, что в украинском городе Конотоп предполагается установить памятник Бандере. По его словам, он может стать восточным памятником националисту. Памятник хотят установить лицом к границе с РФ, чтобы украинский националист "смотрел на Кремль".Комментируя тему предполагаемой установки памятника Бандере, российский парламентарий заявила, что эта бредовая идея к обыкновенным жителям Украины не имеет никакого отношения.