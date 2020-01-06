06.01.2020, 13:12
Поклонская выдвинула предложение на границе РФ и Украины построить часовню
ИА «Ореанда-Новости». Натальей Поклонской, представляющей в Госдуме Крым, было выдвинуто предложение построить часовню на границе РФ и Украины. По ее словам, часовня будет представлять собой символ новых отношений и жизни между двумя странами.
Накануне мэром Ивано-Франковска было сказано, что в украинском городе Конотоп предполагается установить памятник Бандере. По его словам, он может стать восточным памятником националисту. Памятник хотят установить лицом к границе с РФ, чтобы украинский националист "смотрел на Кремль".
Поклонская сказала РИА Новости, что вместо памятника Бандере нужно построить православную часовню.
Комментируя тему предполагаемой установки памятника Бандере, российский парламентарий заявила, что эта бредовая идея к обыкновенным жителям Украины не имеет никакого отношения.
Накануне мэром Ивано-Франковска было сказано, что в украинском городе Конотоп предполагается установить памятник Бандере. По его словам, он может стать восточным памятником националисту. Памятник хотят установить лицом к границе с РФ, чтобы украинский националист "смотрел на Кремль".
Поклонская сказала РИА Новости, что вместо памятника Бандере нужно построить православную часовню.
Комментируя тему предполагаемой установки памятника Бандере, российский парламентарий заявила, что эта бредовая идея к обыкновенным жителям Украины не имеет никакого отношения.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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