ИА "Ореанда-Новости". Покупатель в магазине на севере Москвы ранил ножом мужчину, который сделал тому замечание.

Покупатель в магазине на севере Москвы совершил нападение на мужчину, который сделал ему замечание. Об инциденте сообщает ТАСС, ссылаясь на старшего помощника руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

По известным на данный момент данным, мужчина сделал замечание покупателю, который совершал противоправные действия. За это покупатель достал нож и ранил мужчину в область ноги.

Нападавшего задержали, пострадавшего мужчину доставили в больницу. Следователи начали проверку.