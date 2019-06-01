01.06.2019, 17:06
Полиграф подтвердил вину экс-главы Раменского района Подмосковья в убийстве
ИА «Ореанда-Новости». Проверка на полиграфе показала, что бывший глава Раменского района Подмосковья Андрей Кулаков виновен в убийстве своей знакомой, пишет ТАСС.
Сообщается также, что на теле женщины были найдены биологические следы Кулакова. Следствие полагает, что чиновник задушил знакомую в своём автомобили 2 мая, хотя сам Кулаков утверждает, что видел её 29 апреля. Свою вину он не признаёт.
В отношении Кулакова завели уголовное дело, обвинение ему пока не предъявили.
Сообщается также, что на теле женщины были найдены биологические следы Кулакова. Следствие полагает, что чиновник задушил знакомую в своём автомобили 2 мая, хотя сам Кулаков утверждает, что видел её 29 апреля. Свою вину он не признаёт.
В отношении Кулакова завели уголовное дело, обвинение ему пока не предъявили.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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