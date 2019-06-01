Сообщается также, что на теле женщины были найдены биологические следы Кулакова. Следствие полагает, что чиновник задушил знакомую в своём автомобили 2 мая, хотя сам Кулаков утверждает, что видел её 29 апреля. Свою вину он не признаёт.В отношении Кулакова завели уголовное дело, обвинение ему пока не предъявили.