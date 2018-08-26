ИА «Ореанда-Новости». 26 августа 2018 года юбилейные десять лет независимости с размахом отмечают Абхазия и Южная Осетия. Обе республики связаны прочными узами с Москвой, вложившей в их экономику и развитие большие денежные средства (например, за годы независимости, Россия отправила в Абхазию около 36,8 миллиардов рублей). При этом, оставаясь лояльными России, они по-разному видят свою государственность.

Независимость Абхазии и Осетии признало всего несколько государств. Самые крупные из них — союзники России Никарагуа и Венесуэла. Недавно независимость признала и Сирия, после чего Грузия незамедлительно разорвала с ней дипломатические отношения, но Дамаск это нисколько не напугало. Посол САР в России пообещал, что в скором времени страна откроет своё посольство в Южной Осетии.

Южная Осетия отмечает праздник фестивалем в форме исторической реконструкции, а уже завтра, 27 августа, в Цхинвале состоится Второй международный осетинский рок-фестиваль Iron Rock, где примут участие рок-музыканты с Северного Кавказа, из Абхазии, а также самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Для посещения праздника в страну прибыло более 600 иностранцев, среди которых Александр Захарченко и Леонид Пасечник с супругами, Рияд Хаддад, делегация из Науру, гости из Италии и нагорного Карабаха.

Абхазия отмечает музыкальными фестивалями, фотовыставками и выступлениями фольклорных коллективов.

Накануне празднований, президенты России и Южной Осетии провели деловую встречу. Российский лидер подчеркнул, что несмотря на все сложности, республика развивается и Россия старается делать всё для того, чтобы обеспечить и безопасности Республики Южная Осетия, поддержать экономически.

Спустя 10 лет ситуация в Абхазии и Южной Осетии стабилизировалась и успокоилась, потому что руководство нынешней Грузии меньше озабочена возвращением республик, тем более военным путём. Однако, вместе с тем ситуация вполне может измениться, если на выборах 2019 года в Грузии победят сторонники экс-президента Саакашвили.

Власти Южной Осетии не скрывают, что хотели бы присоединиться к Северной Осетии - республике в составе России, однако Москва к такому шагу пока не готова.