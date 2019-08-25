ИА «Ореанда-Новости» 25 августа в Абхазии проходят выборы президента.

Глава центральной избирательной комиссии республики Тамаз Гогия сообщил, что по состоянию на 15 часов по московскому времени явка избирателей составила чуть менее 40 %. Для признания выборов состоявшимися явка должна составить не менее 50 %. Для победы в первом туре необходимо заручиться поддержкой более чем половины участвующих в голосовании.

Министр внутренних дел Абхазии Гарри Аршба проинформировал, что на избирательных участках, находящихся за пределами страны, нарушений не выявлено.

: действующий президент Рауль Хаджимба, бывший председатель Службы государственной безопасности Астамур Тарба, лидер оппозиционной партии «Амцахара» Алхас Квициния, бывший вице-премьер Шамиль Адзынба, депутат парламента Алмас Джапуа, бывший замминистра иностранных дел Олег Аршба, председатель партии «Акзаара», экс-министр внутренних дел Леонид Дзапшба, предприниматель Астамур Какалия и преподаватель Абхазского государственного университета Артур Анкваб.