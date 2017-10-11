Госдума досрочно прекратила депутатские полномочия Владимира Васильева
11.10.2017, 12:09
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Государственная дума на заседании досрочно прекратила депутатские полномочия Владимира Васильева (фракция «Единой России«) в связи с назначением его Президентом РФ временно исполняющим обязанности главы Дагестана.
В нижней палате парламента он занимал посты лидера парламентского большинства, вице-спикера.
После ухода Васильева фракцию «Единой России» возглавил вице-спикер Госдумы, секретарь Генерального совета «Единой России« Сергей Неверов.
В своём выступлении Васильев поблагодарил коллег за совместный труд в стенах нижней палаты парламента. «Почетно быть членом этого высокого собрания. Это заслуженный почёт, заслуженный всеми вместе и каждым по отдельности. В истории каждой страны бывает момент, когда гражданин спрашивает себя не только о том, что ему дала страна, но и о том, что он сделал для страны. Сидящие в этом зале могут ответить на этот вопрос конкретно и содержательно, понимая, что будут понятыми своими избирателями», - заявил Васильев.
«Желаю вам дальнейшего движения на этом пути. Насколько я понимаю, оно будет обеспечено, в том числе и той реформой, которая продолжается на уровне комитетов – идет процесс совершенствования. Это очень важно», - добавил он.
Васильев напомнил, что после выборов в Госдуму в сентябре 2017 года Президент РФ Владимир Путин провел собрание с руководителями всех фракций. «Президент внес два предложения. Первое – сохранить пропорцию руководящих постов между фракциями, как это было в предыдущим созыве. И второе – предложил кандидатуру Вячеслава Володина на должность председателя Государственной Думы. Мы последовали этим предложениям и сейчас можем оценить их содержательность и мудрость. Фракции, Дума существенно прибавили за это время», - констатировал Васильев.
В нижней палате парламента он занимал посты лидера парламентского большинства, вице-спикера.
После ухода Васильева фракцию «Единой России» возглавил вице-спикер Госдумы, секретарь Генерального совета «Единой России« Сергей Неверов.
В своём выступлении Васильев поблагодарил коллег за совместный труд в стенах нижней палаты парламента. «Почетно быть членом этого высокого собрания. Это заслуженный почёт, заслуженный всеми вместе и каждым по отдельности. В истории каждой страны бывает момент, когда гражданин спрашивает себя не только о том, что ему дала страна, но и о том, что он сделал для страны. Сидящие в этом зале могут ответить на этот вопрос конкретно и содержательно, понимая, что будут понятыми своими избирателями», - заявил Васильев.
«Желаю вам дальнейшего движения на этом пути. Насколько я понимаю, оно будет обеспечено, в том числе и той реформой, которая продолжается на уровне комитетов – идет процесс совершенствования. Это очень важно», - добавил он.
Васильев напомнил, что после выборов в Госдуму в сентябре 2017 года Президент РФ Владимир Путин провел собрание с руководителями всех фракций. «Президент внес два предложения. Первое – сохранить пропорцию руководящих постов между фракциями, как это было в предыдущим созыве. И второе – предложил кандидатуру Вячеслава Володина на должность председателя Государственной Думы. Мы последовали этим предложениям и сейчас можем оценить их содержательность и мудрость. Фракции, Дума существенно прибавили за это время», - констатировал Васильев.
Источник: Единая Россия