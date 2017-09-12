Губернатор Подмосковья высоко оценил организацию выборов в регионе
12.09.2017, 11:37
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Губернатор Московской области Андрей Воробьев считает, что выборы в Подмосковье были организованы на высоком уровне, передает РИАМО.
«Единый день голосования прошёл в воскресенье. Большое количество муниципальных выборов было в Подмосковье, и все они прошли на высоком организационном уровне», – сказал Воробьев на заседании регионального правительства.
Он поблагодарил жителей региона за участие в выборах, а также организаторов.
«Единый день голосования прошёл в воскресенье. Большое количество муниципальных выборов было в Подмосковье, и все они прошли на высоком организационном уровне», – сказал Воробьев на заседании регионального правительства.
Он поблагодарил жителей региона за участие в выборах, а также организаторов.
Источник: Правительство Московской области