ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Президент России Владимир Путин подписал Указ «О досрочном прекращении полномочий Губернатора Ивановской области».

"В связи с заявлением Губернатора Ивановской области Конькова П.А. о досрочном прекращении полномочий и в соответствии с подпунктом «в» пункта 1 и подпунктом «а» пункта 9 статьи 19 Федерального закона от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» постановляю:

1. Принять отставку Губернатора Ивановской области Конькова П.А. по собственному желанию.



2. Назначить Воскресенского Станислава Сергеевича временно исполняющим обязанности Губернатора Ивановской области до вступления в должность лица, избранного Губернатором Ивановской области.

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания".