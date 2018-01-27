ОРЕАНДА-НОВОСТИ. России нужны честные и свободные выборы, подчеркнул Владимир Жириновский, выступая перед студентами и педагогическим коллективом Курского государственного университета. Это доказывает ситуация в западных странах, где люди выбирают ту власть, которая кажется им результативной. Таким образом, градус напряженности в обществе снижается в разы. И фальсификация выборов там случается реже. Чтобы сделать выборы в России максимально прозрачными, ЛДПР предлагает среди прочих мер ввести электронные бюллетени.

«Мы давно выступали за принятие электронных бюллетеней, чтобы человек пришел, поставил галочку, нажав на кнопку и проголосовал. Электронная урна не знает, где какие фамилии, где губернатор, где высокопоставленный чиновник и так далее – механизм просто считает голоса избирателей, его нельзя запугать или подкупить.

У некоторых членов наших участковых комиссий руки грязные – им заплатили, они посчитали так, как их попросили. Электронная урна поможет этого избежать, даст верные результаты подсчета голосов, позволит избежать коррупции», - объяснил Владимир Жириновский.