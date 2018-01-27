Матвиенко возложила венок к монументу "Родина-мать" на Пискаревском мемориальном кладбище
27.01.2018, 17:01
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко приняла участие в мероприятиях, посвященных 74-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
Глава Совета Федерации возложила венок к монументу «Родина-мать» на Пискаревском мемориальном кладбище. По словам Валентины Матвиенко, представить в полной мере, что чувствовали ленинградцы в этот день 74 года назад невозможно. «Мы, их потомки, можем этими великими людьми гордиться. Каждый из них совершил подвиг, оставшись Человеком в условиях бесчеловечных страданий».
Председатель СФ напомнила, что во времена её детства, юности, если о ком-то говорили: он «блокадник», это вызывало огромное уважение у окружающих. Это люди «высшей пробы», они были и остаются олицетворением человеческого достоинства, которое не смогли отнять никакие испытания, сказала Валентина Матвиенко.
Глава Совета Федерации возложила венок к монументу «Родина-мать» на Пискаревском мемориальном кладбище. По словам Валентины Матвиенко, представить в полной мере, что чувствовали ленинградцы в этот день 74 года назад невозможно. «Мы, их потомки, можем этими великими людьми гордиться. Каждый из них совершил подвиг, оставшись Человеком в условиях бесчеловечных страданий».
Председатель СФ напомнила, что во времена её детства, юности, если о ком-то говорили: он «блокадник», это вызывало огромное уважение у окружающих. Это люди «высшей пробы», они были и остаются олицетворением человеческого достоинства, которое не смогли отнять никакие испытания, сказала Валентина Матвиенко.
Источник: Совет Федерации