Миронов предлагает отменить премии руководству "Почты России" до повышения зарплат рядовых сотрудников
18.10.2017, 12:49
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Руководитель фракции "СР" в Госдуме Сергей Миронов призвал отменить премиальные выплаты топ-менеджерам ФГУП "Почта России", пока не будет решен вопрос с крайне низкими заработками простых почтальонов. С соответствующим предложением депутаты фракции намерены обратиться к главе Минкомсвязи Николаю Никифорову в рамках "правительственного часа" в Госдуме.
"Мы предложим министру принять волевое решение – на уровне ведомства обязать руководство "Почты России" до конца года повысить оклады почтальонов, операторов связи, – заявил Сергей Миронов. – Пока не будет проведено повышение зарплат рядовых работников, назначение премий и бонусов руководству "Почты России" по итогам года отменить".
Председатель СР отметил, что разительный контраст между доходами руководящих и рядовых сотрудников ФГУП давно вызывает возмущение. По данным Росстата, средняя зарплата почтальона составляетоколо 15 тысяч рублей. В "Почте России" называют цифры в 20 тысяч. Но на практике почтальоны, особенно в небольших городах и селах, часто трудятся на неполных ставках, и на руки получают по несколько тысяч рублей, сообщил Сергей Миронов. Он напомнил о звонке на последнюю "прямую линию" Президента от почтальона, чей заработок составляет 3600 рублей в месяц.
"Это реальные цифры. И притом, что официально сотрудники переводятся на частичную занятость, загруженность у них – на полный рабочий день, – добавил Сергей Миронов. – Объем работы даже растет, тем более, что "Почта России" внедряет много дополнительных услуг. У почтальонов сейчас можно оплачивать и услуги ЖКХ, в сельской местности они разносят не только газеты и пенсии, зачастую и продукты продают населению. Это физически непростая, материально ответственная и социально важная работа. Недопустимо платить за неё копейки!".
При этом работа руководящего звена предприятия оплачивается гораздо более щедро. К примеру, сообщалось, что в 2014 году на премии топ-менеджменту пошло 600 млн рублей. В конце прошлого года в центре скандала и прокурорских проверок оказался теперь уже бывший гендиректор "Почты России" Дмитрий Страшнов, чьи годовые премии достигали 100 млн рублей. О доходах и вознаграждениях нового руководства пока неизвестно.
"Мы предложим министру принять волевое решение – на уровне ведомства обязать руководство "Почты России" до конца года повысить оклады почтальонов, операторов связи, – заявил Сергей Миронов. – Пока не будет проведено повышение зарплат рядовых работников, назначение премий и бонусов руководству "Почты России" по итогам года отменить".
Председатель СР отметил, что разительный контраст между доходами руководящих и рядовых сотрудников ФГУП давно вызывает возмущение. По данным Росстата, средняя зарплата почтальона составляетоколо 15 тысяч рублей. В "Почте России" называют цифры в 20 тысяч. Но на практике почтальоны, особенно в небольших городах и селах, часто трудятся на неполных ставках, и на руки получают по несколько тысяч рублей, сообщил Сергей Миронов. Он напомнил о звонке на последнюю "прямую линию" Президента от почтальона, чей заработок составляет 3600 рублей в месяц.
"Это реальные цифры. И притом, что официально сотрудники переводятся на частичную занятость, загруженность у них – на полный рабочий день, – добавил Сергей Миронов. – Объем работы даже растет, тем более, что "Почта России" внедряет много дополнительных услуг. У почтальонов сейчас можно оплачивать и услуги ЖКХ, в сельской местности они разносят не только газеты и пенсии, зачастую и продукты продают населению. Это физически непростая, материально ответственная и социально важная работа. Недопустимо платить за неё копейки!".
При этом работа руководящего звена предприятия оплачивается гораздо более щедро. К примеру, сообщалось, что в 2014 году на премии топ-менеджменту пошло 600 млн рублей. В конце прошлого года в центре скандала и прокурорских проверок оказался теперь уже бывший гендиректор "Почты России" Дмитрий Страшнов, чьи годовые премии достигали 100 млн рублей. О доходах и вознаграждениях нового руководства пока неизвестно.
Источник: Справедливая Россия