ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Правительство РФ утвердило распределение субвенций регионам из федерального бюджета в размере более 21 млрд рублей в 2018 году на ежемесячные выплаты в связи с рождением или усыновлением первого ребёнка.

«Распределение субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ и бюджету города Байконура позволит обеспечить реализацию с 1 января 2018 года положений федерального закона «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей», - говорится в справке к документу, опубликованному на сайте Кабмина РФ. При этом полномочия по назначению и осуществлению выплаты передаются органам государственной власти субъектов РФ.

Президент РФ Владимир Путин 28 декабря подписал закон о введении ежемесячных выплат при рождении первого ребенка. Документ устанавливает право на получение ежемесячной выплаты при рождении или усыновлении первого ребёнка до достижения им полутора лет. Пособие будет рассчитываться с учётом дохода семьи: он не должен превышать полуторакратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения региона.

Выплата пособий будет касаться около 340 тыс. семей ежегодно.