ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям Восточного экономического форума (ВЭФ) и отметил, что на Дальнем Востоке должны быть обеспечены максимально комфортные условия для ведения бизнеса, запуска новых производств и создания рабочих мест.

Глава государства отметил, что близость к самому большому и быстро растущему рынку АТР, богатейшие ресурсы и чистая природа, уникальный транспортно-логистический и промышленный потенциал привлекают к российскому Дальнему Востоку все большее международное внимание. Об этом, по его словам, свидетельствует возрастающее число участников ВЭФ.

«Перед Россией стоит амбициозная задача — обеспечить на Дальнем Востоке максимально комфортные условия для ведения бизнеса, запуска новых производств и создания дополнительных рабочих мест. Именно на это нацелено формирование территорий опережающего развития — с льготным налоговым режимом, упрощенными механизмами государственного регулирования и контроля, разветвленной инфраструктурой», — говорится в сообщении, размещенном на сайте Кремля.

По словам Президента РФ, этими преимуществами уже активно пользуются свыше 700 отечественных и зарубежных компаний, которые реализуют на Дальнем Востоке перспективные и многообещающие проекты. Он отметил, что Россия рассчитывает, что по итогам форума количество таких инициатив увеличится.

«Дальневосточная стратегия России предусматривает открытость к сотрудничеству, заинтересованность в самой широкой международной кооперации. Поэтому тематика взаимодействия в рамках таких многосторонних структур, как ЕврАзЭС, ШОС, АСЕАН, АТЭС, традиционно занимает важное место в повестке дня форума», — сказал глава государства.