ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Президент РФ Владимир Путин поздравил работников и ветеранов оборонно-промышленного комплекса России с профессиональным праздником. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"Мы по праву гордимся российскими мастерами, инженерами, конструкторами, творческим гением которых создавались уникальные, известные на весь мир образцы оружия. В ратной, героической истории Отечества навсегда останутся имена таких талантливых оружейников, как Павел Захава, Сергей Мосин, Георгий Шпагин, Михаил Калашников.



В наши дни развитию ОПК уделяется приоритетное внимание государства. Совершенствуется его научная, исследовательская база, разрабатываются и внедряются в производство самые передовые технологии. Многое делается для повышения качества подготовки специалистов", - говорится в поздравлении.