Совет Федерации одобрил закон об исполнении федерального бюджета за 2016 год
10.10.2017, 15:58
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Как сообщил председатель Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин доходы федерального бюджета за 2016 г. составили 13 трлн 460 млрд 40 млн 690,5 тыс. рублей, расходы – 16 трлн 416 млрд 446 млн 839,2 тыс. руб. с превышением расходов над доходами (дефицит федерального бюджета) в сумме 2 трлн 956 млрд 406 млн 148,7 тыс. рублей.
Глава Комитета СФ напомнил, что в 2016 г. бюджет исполнялся в сложных условиях – произошло обвальное падение цен на нефть и основные экспортные товары. В среднем за 2016 г. цена на нефть марки «Юралс» составила 41,7 долл. за баррель, что на 18,5 проц. ниже среднего уровня предыдущего года (51,2 долл.). Объем экспорта сократился на 17,4 проц. (в 2015 г. сократился на 31,3 проц.)
«Тем не менее, во втором полугодии 2016 года макроэкономическую ситуацию удалось стабилизировать. На конец года уровень инфляции составил 5,4 процента, что на 7,5 процентных пункта ниже уровня предыдущего года и является самым низким показателем, начиная с 1992 года. Однако реальные доходы упали на 5,9 процента, что является худшим показателем с 1999 года».
Во втором полугодии возобновился экономический рост, во многом за счет оживления добычи полезных ископаемых, отметил Сергей Рябухин.
Консолидированные бюджеты регионов были исполнены с рекордно низким дефицитом – 12,6 млрд руб., что в 33 раза ниже его планируемого объема. Существенно увеличилось число профицитных регионов – с 9 до 29, и соответственно, сократилось число дефицитных – с 76 до 56 регионов. Улучшилась структура государственного долга, доля коммерческой задолженности уменьшилась на 7 процентных пунктов за счет роста на ту же величину доли бюджетных кредитов. Вместе с тем, регионы вынуждены урезать инвестиционные расходы, сказал сенатор.
Глава Комитета СФ напомнил, что в 2016 г. бюджет исполнялся в сложных условиях – произошло обвальное падение цен на нефть и основные экспортные товары. В среднем за 2016 г. цена на нефть марки «Юралс» составила 41,7 долл. за баррель, что на 18,5 проц. ниже среднего уровня предыдущего года (51,2 долл.). Объем экспорта сократился на 17,4 проц. (в 2015 г. сократился на 31,3 проц.)
«Тем не менее, во втором полугодии 2016 года макроэкономическую ситуацию удалось стабилизировать. На конец года уровень инфляции составил 5,4 процента, что на 7,5 процентных пункта ниже уровня предыдущего года и является самым низким показателем, начиная с 1992 года. Однако реальные доходы упали на 5,9 процента, что является худшим показателем с 1999 года».
Во втором полугодии возобновился экономический рост, во многом за счет оживления добычи полезных ископаемых, отметил Сергей Рябухин.
Консолидированные бюджеты регионов были исполнены с рекордно низким дефицитом – 12,6 млрд руб., что в 33 раза ниже его планируемого объема. Существенно увеличилось число профицитных регионов – с 9 до 29, и соответственно, сократилось число дефицитных – с 76 до 56 регионов. Улучшилась структура государственного долга, доля коммерческой задолженности уменьшилась на 7 процентных пунктов за счет роста на ту же величину доли бюджетных кредитов. Вместе с тем, регионы вынуждены урезать инвестиционные расходы, сказал сенатор.
Источник: Совет Федерации