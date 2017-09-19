ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Глава Украины написал на своей странице в сосцсетях, что участью РФ должно стать отчаяние. Лидер ЛДПР проанализировал недавние заявления президента Украины и объяснил, какая участь ждёт самого Петра Порошенко.

Судя по заявлениям в соцсетях, Порошенко всерьёз настроен вернуть Крым в состав государства. То, что жители полуострова не собираются возвращаться под патронат Незалежной, и вопрос о статусе Крыма российские власти считают закрытым, главу Украины не смущает. Напротив, Порошенко обратился ко всем своим подписчикам с призывом сделать так, «чтобы Россия пришла в отчаяние». В. Жириновский рассказал, в чём главная ошибка украинского президента и как закончится этот конфликт.

«У нас – многовековые традиции, культура и искусство, порядочные и сильные граждане. Европа не может с нами тягаться, их политики щуплые, зажатые и скрюченные в большинстве своём. Им надо кому-то завидовать, поэтому они подстёгивают Порошенко, поощряя его агрессию против России, против самой сильной страны на востоке. И бояться Украине нужно не нас, а Европы.