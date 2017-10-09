Володин назвал Васильева твёрдым человеком, способным отстаивать интересы РФ
09.10.2017, 17:36
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин назвал бывшего руководителя фракции «Единая Россия», назначенного Президентом РФ Владимиром Путиным на пост временно исполняющего обязанности главы Республики Дагестан, Владимира Васильева человеком, способным всегда прийти на помощь и твёрдо отстаивать интересы страны.
«Мы хотим поздравить Владимира Абдуалиевича, поздравить и сказать, что нам без Владимира Абдуалиевича будет непросто. Нам будет вас не хватать и особенно будет не хватать в тяжёлые моменты, когда вы возникаете из ниоткуда и подставляете свое плечо. Мы с Владимиром Абдуалиевичем знакомы уже много лет, но так вот близко работаем один год. Этот скромный человек становится моментально, как глыба, как скала, когда нужно отстаивать позиции нашей страны», - обратился Володин к Васильеву.
По словам Володина, Васильев является толерантным и замечательным переговорщиком. «Когда мы формировали состав комитетов Госдумы, он сделал все возможное, чтобы выстроить баланс с другими фракциями», - добавил председатель Госдумы.
Он заверил, что новый врио главы Республики Дагестан всегда сможет рассчитывать на поддержку «Единой России», и в то же время подчеркнул, что подобное назначение - большая ответственность. «Но вы должны знать, что за вами фракция, за вами коллектив, который работал с вами, дружит с вами, уважает вас. Вы должны понимать, что то решение, которое принял президент, - ответственное решение, своего рода, - вызов, который наш руководитель фракции должен преодолеть, потому что быть главой Республики Дагестан, одной из крупнейших в нашей стране, многонациональной, - это очень ответственно», - заключил Володин.
«Мы хотим поздравить Владимира Абдуалиевича, поздравить и сказать, что нам без Владимира Абдуалиевича будет непросто. Нам будет вас не хватать и особенно будет не хватать в тяжёлые моменты, когда вы возникаете из ниоткуда и подставляете свое плечо. Мы с Владимиром Абдуалиевичем знакомы уже много лет, но так вот близко работаем один год. Этот скромный человек становится моментально, как глыба, как скала, когда нужно отстаивать позиции нашей страны», - обратился Володин к Васильеву.
По словам Володина, Васильев является толерантным и замечательным переговорщиком. «Когда мы формировали состав комитетов Госдумы, он сделал все возможное, чтобы выстроить баланс с другими фракциями», - добавил председатель Госдумы.
Он заверил, что новый врио главы Республики Дагестан всегда сможет рассчитывать на поддержку «Единой России», и в то же время подчеркнул, что подобное назначение - большая ответственность. «Но вы должны знать, что за вами фракция, за вами коллектив, который работал с вами, дружит с вами, уважает вас. Вы должны понимать, что то решение, которое принял президент, - ответственное решение, своего рода, - вызов, который наш руководитель фракции должен преодолеть, потому что быть главой Республики Дагестан, одной из крупнейших в нашей стране, многонациональной, - это очень ответственно», - заключил Володин.
Источник: Единая Россия