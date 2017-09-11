ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Избирательная комиссия Свердловской области обработала все 2542 протокола участковых избирательных комиссий. По итогам голосования наибольшее количество голосов набрал Евгений Куйвашев – его поддержали 62,16% избирателей.

Куйвашев подчеркнул, что доверие, оказанное ему уральцами на выборах губернатора, – это большая ответственность.

«Мы шли на выборы с программой «Пятилетка развития». Любая задача, которую нужно решать, например, привлечение в медицинские учреждения специалистов, влечет за собой массу вопросов: обеспечение жильём, местами в детских садах и школах, благоустройство. «Пятилетка развития» – это комплексная программа, которая сегодня, фактически, получила одобрение наших земляков, она будет принята и реализована», – сказал Куйвашев.