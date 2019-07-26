ИА «Ореанда-Новости» Президент Палестины Махмуд Аббас заявил о прекращении выполнения всех соглашений с Израилем.

«Наши руки были и остаются протянутыми к справедливому, всеобъемлющему и прочному миру. Но это не означает, что мы принимаем статус-кво или сдаемся на милость оккупантов», – сказал политик на правительственном совещании. В качестве причины такой меры указано разрушение Израилем десятков домов палестинцев в Восточном Иерусалиме.

Аббас также заявил, что Палестина не согласится на «сделку века», которую США разрабатывают для разрешения палестино-израильского конфликта. Он подчеркнул, что Палестина и Иерусалим не предназначены «для продажи» и не могут быть предметом «сделки с недвижимостью в риелторской компании».