ИА «Ореанда-Новости». Глава Крыма заявил, что необходимо уволить главу городского совета Керчи за скандал с блокадниками в течение дня.

Глава Крыма Сергей Аксенов возмутился поведением главы городского совета Керчи Маю Хужину, которая заявила, что не видит своей вины в скандале с блокадниками. Аксенов потребовал уволить Хужину и её заместителя в течение дня. Своё требование Аксенов обнародовал на своей странице «ВКонтакте».

Глава Крыма подчеркнул, что если не увидит исполнения своих требований, то в понедельник самостоятельно приедет в Керчь на внеочередную сессию городского совета. Там и будет поставлена точка в этой истории.

Чиновники Керчи оказались в центре внимания из-за скандала с ветеранами, пережившими блокаду Ленинграда. Представительницы власти, одетые в меховые шубы, подарили ветеранам пироги.