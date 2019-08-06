ИА «Ореанда-Новости» Президент США Дональд Трамп подписал указ о блокировке активов, принадлежащим властям Венесуэлы в США, а также о запрете предоставления правительству Боливарианской Республики любых финансовых средств, товаров и услуг.

«Я пришёл к выводу, что необходимо заблокировать собственность правительства Венесуэлы в свете продолжающейся узурпации власти нелегитимным режимом Николаса Мадуро», – написал Трамп в письме к руководству американского Конгресса. Санкции затрагивают Центральный банк Венесуэлы и нефтяную компанию PDVSA.

Ранее американский лидер заявил, что он рассматривает возможность «блокады или изоляции» латиноамериканской страны.