ИА «Ореанда-Новости». Бывший вице-премьер Алексей Гордеев перейдёт на пост вице-спикера Госдумы.

Бывший вице-премьер Алексей Гордеев получит депутатский мандат Госдумы после того, как Геннадий Кулик сложит свои полномочия. Кулик станет новым советником председателя Госдумы, тогда как Гордеев перейдёт на должность вице-спикера палаты. Об этом рассказал руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Неверов.

Сообщается, что на следующей неделе Кулик сложит депутатские полномочия. Освободившийся мандат перейдёт к Гордееву. Неверов отметил, что в перспективе его видят заместителем председателя Государственной думы.

Данный вопрос будет рассмотрен Госдумой 11 февраля.