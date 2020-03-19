ИА «Ореанда-Новости»Алексей Навальный написал в своём блоге о том, что он думает о грядущем голосовании по правкам в Конституцию.

Главный оппозиционер правящей партии уверен, что выборы 22 апреля по правкам будут фальсифицированы, что если правительство хотело честного голосования, то оно бы собрало референдум.

Также Навальный напомнил о сентябрьских выборах в Федеральное собрание, которые не будут широко освящаться, так как не будут проводиться в столицах. Алексей призвал граждан участвовать по тактике «Умного голосования».