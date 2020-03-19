19.03.2020, 18:40
Алексей Навальный высказался об обнулении Путина
ИА «Ореанда-Новости». Алексей Навальный написал в своём блоге о том, что он думает о грядущем голосовании по правкам в Конституцию.
Главный оппозиционер правящей партии уверен, что выборы 22 апреля по правкам будут фальсифицированы, что если правительство хотело честного голосования, то оно бы собрало референдум.
Также Навальный напомнил о сентябрьских выборах в Федеральное собрание, которые не будут широко освящаться, так как не будут проводиться в столицах. Алексей призвал граждан участвовать по тактике «Умного голосования».
Главный оппозиционер правящей партии уверен, что выборы 22 апреля по правкам будут фальсифицированы, что если правительство хотело честного голосования, то оно бы собрало референдум.
Также Навальный напомнил о сентябрьских выборах в Федеральное собрание, которые не будут широко освящаться, так как не будут проводиться в столицах. Алексей призвал граждан участвовать по тактике «Умного голосования».
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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