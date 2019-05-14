ИА «Ореанда-Новости» Одна из основательниц американского женского антивоенного движения CodePink Медея Бенджамин сообщила, что 13 мая сотрудники Секретной службы США и полиции выдвинули требование к активистам, дежурящим в здании посольства Венесуэлы в американской столице, покинуть его, однако вследствие отсутствия ордера на арест не смогли принудить их к этому.

Бенджамин сказала, что в посольстве остались четыре представителя движения, которые стремятся не позволить занять здание сторонникам оппозиции Венесуэлы, которых возглавляет Карлос Веккьо.

Дежурство в посольстве продолжается уже более месяца. Веккьо, который был назначен лидером оппозиции Венесуэлы Хуаном Гуайдо на должность временного поверенного в делах республики в США, ранее сообщил, что власти США потребовали от активистов покинуть здание, угрожая арестом. Некоторые из них покинули посольство, но четыре человека остались.

Сами активисты движения утверждают, что доступ в посольство Венесуэлы они получили на законном основании: венесуэльские дипломаты, вынужденные выехать из США по требованию Белого дома, передали им ключи.