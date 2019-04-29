ИА «Ореанда-Новости» Сотрудники американской газеты The Washington Post подсчитали, что президент США Дональд Трамп сделал более 10 тысяч ложных заявлений с тех пор, как занял свой пост в январе 2017 года. Также отмечается, что в начале президентства он позволял себе около 5 не соответствующим действительности утверждениям в сутки, затем их количество возрастало и за последние несколько месяцев значение данного показателя достигло 23. Как указывает издание, американский лидер всё чаще стал выступать с ложными заявлениями на митингах или на встречах с представителями средств массовой информации.

В публикации подчёркивается, что хозяин Белого дома высказывается против ложных новостей, но при этом сам постоянно продуцирует их.