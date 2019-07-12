ИА «Ореанда-Новости» Палата представителей Конгресса США одобрила поправку к проекту оборонного бюджета на 2020-й финансовый год, который в числе прочего предусматривает введение санкций в отношении российского государственного долга.

Один из авторов инициативы, представитель Демократической партии Брэдли Шерман заявил, что в данном случае подразумеваются «настоящие, серьёзные санкции против российского государства»: теперь никто из американских граждан не вправе совершать новые сделки с суверенным долгом России. Политик также упомянул условия снятия данных ограничений – получение администрацией Белого дома доказательств того, что представители России не оказывали влияния на президентскую избирательную кампанию 2016 года.

При этом сам проект оборонного бюджета пока не одобрен депутатами.