ИА «Ореанда-Новости» Пентагон опубликовал стратегию министерства обороны США в Арктике, в котором высказаны опасения в отношении возможного одностороннего установления Россией границ своего континентального шельфа в этом регионе.

При этом в документе упомянуто, что в большинстве случаев российские власти соблюдают нормы международного права и установленные процедуры в данной сфере. В то же время американские военные опасаются, что Москва способна установить границы континентального шельфа в одностороннем порядке, а также применить военную силу для закрытия спорной акватории. Помимо этого Пентагон указывает на возможность превращения арктических территорий в плацдарм для нападения на США. Наряду с Россией в подобных замыслах заподозрен Китай.