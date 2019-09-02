ИА «Ореанда-Новости» Руководитель отдела по делам Венесуэлы в посольстве США в Колумбии Джеймс Стори в ходе интервью газете «2001» заявил, что американское правительство не хотело бы, чтобы политический кризис в Боливарианской Республике окончился иностранной интервенцией.

«Мы хотим не военного вторжения международного сообщества, а мирного, политического и демократического решения, которое соответствовало бы Конституции Венесуэлы», – сказал он.

В числе прочего Стори заявил, что в Венесуэле в настоящее время находятся военнослужащие России, Китая и Кубы. «Они хотят, чтобы Мадуро (президент Венесуэлы Николас Мадуро. – Ред.) оставался у власти», – сказал дипломат по этому поводу.