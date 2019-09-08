ИА «Ореанда-Новости» Газета Politico сообщила, что член комитета по национальной безопасности Палаты представителей США, представитель Республиканской партии Марк Уокер обвинил командование Военно-морских сил (ВМС) страны в сокрытии сведений о контактах с неопознанными летающими объектами (НЛО).

Сообщается, что Уокер ещё в июле написал письмо министру ВМС Ричарду Спенсеру, в котором спрашивал, какие попытки предпринимаются для того, чтобы расследовать контакты с НЛО, и разработали ли какие-либо зарубежные или коммерческие предприятия новые технологии, объясняющие связанные с этим случаи. При этом конгрессмен потребовал представить «вещественные доказательства» контактов. Заместитель министра Томас Модли ответил, что командование «очень серьёзно относятся к этим сообщениям и продолжают фиксировать случаи наблюдения НЛО и тщательно их расследовать».

Теперь Уокер сообщил журналистам, что ВМС не хотят предоставлять информацию о потенциально опасных летающих объектах. «Если ВМС полагают, что Китай или Россия обладают передовыми аэрокосмическими технологиями, которые представляют уязвимость в плане национальной безопасности, американский народ имеет право знать, что его правительство делает в этой связи», – заявил парламентарий.