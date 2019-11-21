ИА «Ореанда-Новости» Член Сената США от Республиканской партии Тед Круз заявил, что американцы при посредстве санкций имеют возможность задержать введение в строй газопровода «Северный поток – 2» более чем на год.

Политик утверждает, что трубопровод способен принести миллиарды долларов для «подпитки российской агрессии» и нанести вред государствам Европы. «…Он навредит всей Европе, сделав Западную Европу более зависимой от российской энергии, более подверженной экономическому сдерживанию, более подверженной экономическому шантажу. Я думаю, что всем заинтересованным сторонам будет лучше, если Европа будет получать энергию из источников, которые не станут использовать её как способ шантажа», – отметил сенатор в выступлении на собственном канале в YouTube. Круз также добавил, что в том случае, если европейские страны будут снабжаться газом из США, это обеспечит новые рабочие места для американцев.

Конгрессмен призвал принять соответствующий закон о санкциях. Помимо этого он напомнил о возможности введения ограничительных мер в рамках уже действующего закона «О противодействии противникам США посредством санкций».