ИА «Ореанда-Новости». Крис Уолес, ведущий телевизионного канала Fox News в США, после беседы с российским президентом Владимиром Путиным в рамках интервью, в отпуске посетил Москву и Санкт-Петербург. С собой на отдых в «сомнительную» Россию он взял супругу. Это сообщает издание The New York Times. В России политологи признали, что такое желание вполне естественно, особенно после общения с руководителем страны.



Телеведущий признался, что у него были некоторые сомнения перед окончательным принятием решения приехать в Россию, но любопытство из разряда «почему бы и нет» взяло верх. Он сказал, что неприятностей с ними не случилось, вся поездка прошла без проблем, на улице даже несколько раз узнавали люди. Это Уоллес рассказал газете перед походом в Мариинский театр на балет.



Интервью телеведущего и главы России состоялись 16 июля, во время беседы были затронуты темы отношений России и США, так как встреча с журналистом состоялась после саммита Путина с президентом США Дональдом Трампом.

Также были затронуты темы нового российского оружия, Уолесс обратил внимание Путина на то, что в демонстрационном ролике России, где в марте была представлена ракета, способная обойти американскую ПРО, она опускалась во Флориду. Уоллес поинтересовался, было ли это сделано специально, как проявление гонки вооружения. Путин сообщил, что на ролике вовсе не был изображён штат Флорида, и оружие в целом не было направлено на США. Путин попросил внимательнее смотреть видео, чтобы напрасно не пугать американских жителей угрозами, которых не существует в действительности.

Игорь Ковалёв, политолог из России, в эфире радио Sputnik прокомментировал желание Уоллеса попасть в Россию после интервью с Путиным.

Ковалёв заявил, что в этом нет ничего удивительно, так как Уоллес увидел открытость и доброжелательность со стороны президента страны, поэтому решил узнать её ещё лучше, увидеть изнутри, что вполне естественно для журналиста и даже необходимо приветствовать.

Однако тот факт, что американские СМИ подают эту новость чуть ли не сенсационно, говорит о сохранении предубеждённости американцев по отношению к России, считает Игорь Ковалёв. С его слов, ведущие американские СМИ нацелены на пропаганду против России.





