ИА «Ореанда-Новости». В Литве состоялась встреча Ангелы Меркель и Далей Грибаускайте. Дамы в процессе переговоров единогласно сошлись на том, что антироссийские санкции следует продлить, и разошлись во мнениях, когда разговор зашёл о проекте «Северный поток – 2»: канцлер Германии настаивала на том, что газопровод крайне важен для Берлина, тогда как президент республики сохранила своё негативное отношение к инициативе, заметив, что её страна прекрасно знает о том, что значит зависеть от России. Помимо судьбы антироссийских санкций и проекта газопровода дамы затронули тему будущего возглавляемой ФРГ группировки НАТО в Литве.

Касательно санкций, Меркель настояла на том, чтобы срок их действия продолжался, пока Москва не начнёт исправно выполнять минские соглашения, потому что в этом направлении по-прежнему не замечено никаких существенных подвижек.

Несмотря на все заявления о необходимости сохранить антироссийские санкции, Меркель отметила, что в ФРГ осознают важность налаживания отношений с Москвой. Так на пресс-конференции она подчеркнула, что, хоть между странами и есть разногласия, а Евросоюз мыслит несколько иначе, Германия старается вернуть каналы коммуникации с Россией, говорить со сторонами конфликта и оставаться открытыми, продолжая общение.

Грибаускайте на встрече выразила особую благодарность канцлеру Германии за «особое внимание» к экономике, обороне и безопасности Литвы, а также выразила уверенность в том, что сейчас отношения между Вильнюсом и Берлином достигли «лучшего периода в истории».

Был затронут в обсуждении и проект «Северный поток – 2». Меркель, несмотря на то что ей была известна позиция Литвы по этому вопросу, подчёркивала всю его важность для Германии. В то же время канцлер ФРГ обратила особое внимание, что в случае реализации проекта именно Украина должна остаться транзитёром газа. Тем самым она поддержала недавно прозвучавшую инициативу собрать за столом переговоров Москву, Киев и Евросоюз. Газопровод, по задумке России, должен соединить побережье РФ с Германией через Балтийское море, его мощность составит 55 миллиардов кубометров газа в год.

Позиция президента Литвы, как и всей власти в республике в целом, осталась неизменной: она продолжает считать проект «Северный поток – 2» геополитическим, а не коммерческим или энергетическим.