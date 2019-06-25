ИА «Ореанда-Новости». Глава республики уже назначил нового сенатора, который будет представлять Карачаево-Черкессию на Совете Федераций. Им стал Крым Казаноков. Ранее его уже назначали на эту должность, однако осенью 2016 с поста его сместил Рауф Арашуков. Напомним, что бывший сенатор был задержан по подозрению в создании преступной группировки. Все обвинения им отрицаются.

Глава республики Карачаево-Черкессии заявил: он уверен в том, что Казаноков сможет решить все актуальные экономические задачи, которые сейчас возникли у республики.