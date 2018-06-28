ИА ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В отношении Юрия Дмитриева, который является руководителем «Мемориала» в Карелии, завели уголовное дело за действия насильственного характера. Дмитриев арестован на два месяца. Об этом сообщили в СК России по Карелии.

До этого момента Дмитриева задержали правоохранители, уголовное дело, которое возбудили в отношении руководителя носит название «Насильственные действия сексуального характера» это пункт «б» 4 статьи 132 УК РФ. Дмитриев проходит по нему в качестве подозреваемого, уточнил Виталий Коновалов, глава СК в Карелии.

Согласно версии следователей, 62-летний подозреваемый с 2012 года по 2016 год совершал вышеназванные действия в отношении своей приёмной дочери, проживая в Петрозаводске. Ему грозит 20 лет тюрьмы.

В апреле Петрозаводский суд оправдал Дмитриева по двум статьям: развратные действия и изготовление порнографии с участием приёмной дочери. Вину доказали лишь в том, что он незаконно хранил части огнестрельного оружия. Его приговорили к ограничению свободы на два с половиной года. Но учитывая, что он находился под арестом всё время разбирательства, ему назначили три месяца отмечаться в инспекции ФСИН.

Согласно данным по тому делу, руководитель «Мемориала» фотографировал свою приёмную дочь 2015 года рождения в обнажённом виде, это было с 2008 по 2015 год.

Адвокаты настаивали, что он это делал для того, чтобы наблюдать за её развитием, хранил всё это на компьютере и не публиковал. Когда она выросла, он перестал снимать фото, так в 2016 году не было ни одной фотографии. А те части оружия, что у него нашли, были непригодны для стрельбы.