ИА «Ореанда-Новости». Лидер Сирийской Арабской Республики Башар Асад направил телеграмму президенту Российской Федерации Владимиру Путину с соболезнованиями в связи с гибелью экипажа сбитого над Средиземным морем российского Ил-20.



Соответствующее письмо было распространено сирийским государственным агентством SANA.



Соответствующее письмо было распространено сирийским государственным агентством SANA.

В телеграмме сирийский лидер обращается к российскому коллеге, отмечая, что это происшествие является “результатом наглости и привычных бесчинств Израиля”. По словам главы арабской республики, израильские власти “всегда использовали грязные методы для достижения своих целей и осуществления враждебной деятельности в сирийском регионе”.





Башар Асад добавил, что эта “болезненная ситуация” не окажет негативного влияния на отношения между сирийской и российской сторонами, а также на участие Российской Федерации в продолжении борьбы с терроризмом на территории Сирийской Арабской Республики.





Согласно данным Министерства обороны РФ, российский самолёт-разведчик разбился 17 сентября над Средиземным морем, в момент, когда удары по арабской республике пытались нанести военные Израиля. Ил-20 был сбит сирийскими силами противовоздушной обороны из комплекса С-200. На борту авиационного лайнера находились пятнадцать человек, все они погибли.



Российские власти в случившемся обвинили Израиль. В военном ведомство отметили, что именно израильскими лётчиками был “подставили” под огонь российский самолёт.





Израильская армия обороны в ответ на обвинения сделала заявление о том, что причиной гибели Ил-20 стал беспорядочный огонь сирийских противовоздушной оборон. Гибель российский авиационный потерпел уже в момент возвращения на российскую военную базу Хмеймим​.





Позже российский президент заявил, что происшествие является “цепью трагических случайностей”. В ходе телефонного разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху российский глава указал политику на несоблюдение Израилем договорённостей о предотвращении опасных инцидентов на территории Сирийской Арабской Республики между военными двух государств.