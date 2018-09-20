20.09.2018, 01:52
Асад направил Путину телеграмму в связи с крушением Ил-20
ИА «Ореанда-Новости». Лидер Сирийской Арабской Республики Башар Асад направил телеграмму президенту Российской Федерации Владимиру Путину с соболезнованиями в связи с гибелью экипажа сбитого над Средиземным морем российского Ил-20.
Соответствующее письмо было распространено сирийским государственным агентством SANA.
Соответствующее письмо было распространено сирийским государственным агентством SANA.
В телеграмме сирийский лидер обращается к российскому коллеге, отмечая, что это происшествие является “результатом наглости и привычных бесчинств Израиля”. По словам главы арабской республики, израильские власти “всегда использовали грязные методы для достижения своих целей и осуществления враждебной деятельности в сирийском регионе”.
Башар Асад добавил, что эта “болезненная ситуация” не окажет негативного влияния на отношения между сирийской и российской сторонами, а также на участие Российской Федерации в продолжении борьбы с терроризмом на территории Сирийской Арабской Республики.
Согласно данным Министерства обороны РФ, российский самолёт-разведчик разбился 17 сентября над Средиземным морем, в момент, когда удары по арабской республике пытались нанести военные Израиля. Ил-20 был сбит сирийскими силами противовоздушной обороны из комплекса С-200. На борту авиационного лайнера находились пятнадцать человек, все они погибли.
Российские власти в случившемся обвинили Израиль. В военном ведомство отметили, что именно израильскими лётчиками был “подставили” под огонь российский самолёт.
Российские власти в случившемся обвинили Израиль. В военном ведомство отметили, что именно израильскими лётчиками был “подставили” под огонь российский самолёт.
Израильская армия обороны в ответ на обвинения сделала заявление о том, что причиной гибели Ил-20 стал беспорядочный огонь сирийских противовоздушной оборон. Гибель российский авиационный потерпел уже в момент возвращения на российскую военную базу Хмеймим.
Позже российский президент заявил, что происшествие является “цепью трагических случайностей”. В ходе телефонного разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху российский глава указал политику на несоблюдение Израилем договорённостей о предотвращении опасных инцидентов на территории Сирийской Арабской Республики между военными двух государств.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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