ИА «Ореанда-Новости» Михаил Бабич, ранее занимавший пост посла России в Белоруссии, был назначен первым заместителем министра экономического развития РФ. Распоряжение об этом было подписано председателем федерального правительства Дмитрием Медведевым.

«Михаил Бабич после назначения в Минэк (министерство экономического развития. – Ред.) проявил себя с самой лучшей стороны! Представил его кандидатуру на замещение должности первого заместителя. Желаю успеха!» – написал по этому поводу его непосредственный руководитель, глава министерства Максим Орешкин. Политик отметил в беседе с журналистами, что ранее в бытность его министром первый заместитель не назначался. По его мнению, в основном Бабич продолжит работу в прежнем направлении, то есть будет курировать Содружество Независимых Государств и процессы интеграции, однако «на первого зама всегда ложится большое количество общеминистерских вопросов». На вопрос о том, не будет ли Бабич теперь заниматься урегулированием отношений с донбасскими республиками, Орешкин ответил отрицательно.